صحيفة: قطر تشعل سوق حقوق بث الدوريات الأوروبية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت صحيفة «ليز أيكو» أن قطر لديها مخطط لإشعال سوق شراء حقوق بث الدوريات الأوروبية خلال الموسم الجديد، والذي ربما يخلق مشكلات للقنوات المحلية.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن أسعار بث الدوريات تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، وهي مصدر دخل مهم للأندية، حيث يصل سعر بث الدوري الإنجليزي 2.3 مليار يورو، ليعتلي عرش أغلى الدوريات في العالم، ويأتي خلفه الدوري الألماني بسعر 1.4 مليار يورو، ثم الإيطالي بسعر 945 مليون، غير أن هذه الأسعار سوف تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الموسم الجديد بفضل قطر التي تريد استثمار مبالغ ضخمة من أجل الاستحواذ على حقوق البث.

وبحسب الموقع، فإن قطر تتفاوض في الوقت الحالي لشراء حقوق بث الدوري الإيطالي بشكل كامل، كما أنها تخطط لاستثمار 13 مليار يورو إضافية خلال العشرة مواسم المقبلة، أي ما يعادل 1.3 مليار يورو في الموسم، وهي عروض مغرية للدوريات التي تحاول الاستفادة من هذه المبالغ الضخمة.