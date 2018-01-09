صحيفة: اجتماع سري لتشكيل جماعة «إرهابية» جديدة في الصومال

دينا محمود (لندن)

ذكرت صحيفة «سونا تايمز» الصومالية أن اجتماعاً سرياً عقد مؤخراً في تركيا شارك فيها ضباط استخبارات قطريون وإيرانيون وممثلون لجماعة حزب الله اللبنانية بحضور مسؤول رفيع في القصر الرئاسي الصومالي هو فهد ياسين المقرب من الإخواني الهارب يوسف القرضاوي، وذلك بهدف تشكيل جماعة إرهابية في الصومال تتبع فرع جماعة «الإخوان» الإرهابيين في هذا البلد، وتمضي على درب حزب الله وحركة حماس الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن أجهزة استخبارات غربية كشفت عن هذا الاجتماع وأبلغت دبلوماسيين غربيين بتفاصيل الاجتماع الذي جرى خلاله أيضاً تكليف فهد ياسين، بالعمل على زعزعة «الاستقرار السياسي» للحكومات المحلية في بعض أقاليم الصومال، وهي تلك التي تتخذ موقفاً مناوئاً للنظام القطري ولسياساته المُزعزعة للاستقرار والراعية للإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط. كما شملت هذه التكليفات السعي إلى دق «إسفين» بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو من جهة ودول تناوئ السياسات القطرية التخريبية مثل السعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى.

وكشف المقال الذي كتبه الدكتور أحمد إبراهيم، وهو مسؤولٌ رفيعٌ سابق في الأمم المتحدة خدم في أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك في مقر المنظمة الأممية بنيويورك، عن أسماء الأقاليم الصومالية المُستهدفة، قائلاً إن من بينها منطقتا «جوبالاند» التي تتمتع بحكمٍ شبه ذاتي في جنوبي الصومال، و«جلمدج» التي تحظى بصلاحيات مماثلة في وسط البلاد، بجانب «أرض البنط» بشمال شرقي الصومال، والتي أعلنها زعماؤها دولةً مستقلةً من جانب واحد أواخر القرن العشرين.

وأشار المقال إلى أن فهد ياسين الذي يشغل منصب المدير العام للقصر الرئاسي في الصومال والمعروف بأنه من المقربين من النظام القطري، يسعى حالياً إلى تنصيب موالين له في هذه الحكومات المحلية التي تتمسك بمواقفها الرافضة لسياسات حكام الدوحة، خاصة تشبثهم بموقفهم المتعنت الذي سَبَبَ الأزمة التي تعصف بمنطقة الخليج منذ منتصف العام الماضي. وأكد إبراهيم - وهو خبيرٌ استشاري في القضايا الأمنية وكاتبٌ يتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقراً له - أن النظام القطري يشن جنباً إلى جنب مع إيران وجماعة الإخوان الإرهابية الصومالية التي تطلق على نفسها حركة «الإصلاح» «حرباً بالوكالة في الصومال».