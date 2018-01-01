سلطان بن خليفة: نتائج الاستفتاء تضاعف مسؤوليتنا

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية باستفتاء «الاتحاد» 2017 واختيار فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 كأفضل إنجاز، وعبر سموه عن سعادته الكبيرة كون هذا الإنجاز البحري جاء باختيار غالبية المشاركين في الاستفتاء الذي ضم النخبة في عالم الرياضة.

كما أشاد سموه باختيار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي شخصية العام، مؤكداً أنه اختيار وتكريم صادف أهله، لا سيما أنه دعم أهم الفعاليات الرياضية والأحداث الضخمة على مستوى العاصمة وسجل طفرة ضخمة على مستوى الأحداث الرياضية وتنوعها في مختلف المجالات.

وأكد سموه أن الاستفتاء شهادة قوية للفريق تؤكد الإنجاز الذي تحقق وقال: عندما تشارك شخصيات رياضية معروفة وعالمية في الاستفتاء وتختار إنجاز الفورمولا-1 الأفضل فإن ذلك يمثل شهادة نجاح قوية لما حققه الفريق وقام به طيلة جولات الموسم. وعبر سموه عن الفخر الكبير بالإنجاز الذي تحقق بإرادة وقوة كوادر الفريق، مؤكداً أن الخبرة وعامل المشاركة الدائمة لعبا دوراً مهماً في تحقيق الإنجاز، وقال: مشاركتنا في البطولة جاءت إلى جانب مشاركات أخرى ووجود أبطال عالميين ومحترفين في هذه الرياضة، وتمكنت زوارقنا من تحقيق الألقاب بعد فاصل قوي طيلة الموسم، لا سيما في حضور ومشاركة حامل اللقب الفرنسي فيليب شيب الذي كان منافساً ونداً قوياً حتى الجولة الأخيرة من البطولة في إمارة الشارقة، ولا أنسى أن الفريق قد حقق اللقب أيضاً في ظل تنقلات مختلفة إلى قارات العالم مع جولات البطولة في مشهد يعكس التمثيل الرياضي المشرف للإمارات في البطولة والمنافسة. وقال سموه: نتيجة الاستفتاء تضعنا أمام تحد صعب وقوي في أن نحافظ على الإنجاز في الموسم القادم، وأن يظل اللقب العام للبطولة ولقب السرعة ولقب الفرق في خزائن النادي وتحت اسم رياضة الإمارات بكل تأكيد، نريد أن نكون عند ثقة كل من اختار الإنجاز والفريق، وأن يتكرر ذلك في المواسم القادمة.