إصابة قيادي لـ «حماس» في غزة

غزة (وكالات)

أصيب القيادي في حركة «حماس» الفلسطينية عماد العلمي بالرصاص في رأسه أثناء تفقده سلاحه في منزله في مدينة غزة وحالته حرجة. وقال مصدر طبي «إن العلمي وصل إلى مستشفى الشفاء مصاباً بطلق ناري في الرأس. فيما قال الناطق باسم (حماس) فوزي برهوم، إن العلمي أصيب أثناء تفقده سلاحه الشخصي داخل بيته وحالته حرجة».

وكان العلمي عاد إلى قطاع غزة عام 2012، حيث كان أقام في الخارج خصوصاً في سوريا نحو 23 عاماً بعد أن أبعدته إسرائيل خارج الأراضي الفلسطينية. وقالت وزارة الصحة «إن العلمي يرقد في العناية المركزة تحت العناية السريرية الفائقة، وما زالت حالته حرجة». وقام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار بتفقد العلمي في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. وقال مصدر مسؤول «أجريت له عملية جراحية وهو في حالة حرجة في العناية المركزة».