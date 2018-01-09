السعودية: القدس مفتاح السلام

الرياض (وام)

رحب مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس، بالبيان الصادر في ختام أعمال اجتماعات وزراء الخارجية المشاركين في اللقاء الوزاري العربي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية لمناقشة تداعيات القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل. وشدد المجلس على ما شمل البيان من تأكيد على مركزية القدس، بوصفها قضية أساسية بالنسبة للعرب، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، أن المجلس أعرب عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم الانتحاري على مسجد في بلدة جامبورو شمال شرق نيجيريا، مجدداً رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة.