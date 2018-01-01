نهيان بن زايد: رؤية خليفة وتوجيهات محمد بن زايد تثمر نجاحاتنا ومنجزاتنا

أمين الدوبلي (أبوظبي)
حظي استفتاء «الاتحاد» الرابع بردود فعل واسعة على كافة المستويات، وقوبلت اختيارات المصوتين بارتياح شديد في الشارع الإماراتي كونها صادفت أهلها، وأثنى الجميع على فوز سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بلقب شخصية العام الرياضية، على ضوء الإنجازات المتوالية التي حققها مجلس أبوظبي الرياضي بالمستويات كافة، ما جعل من أبوظبي قبلة للرياضة العالمية.
وذهب لقب أفضل رياضي إلى فيصل الكتبي بطل العالم للجو جيتسو، فيما حازت روضة السركال بطلة العالم للشطرنج على لقب أفضل رياضية، ونال فريق أبوظبي للزوارق بطل العالم لقب أفضل إنجاز، وكانت استضافة الدولة لكأس العالم للأندية الحدث الأبرز، وأحدثت صدى واسعاً في الوسط الرياضي، واستمد الاستفتاء قوته من مشاركة 117 شخصية رياضية توزعت بين القيادات الرياضية والإدارية والمدربين واللاعبين والحكام.
|
وقال سموه بهذه المناسبة: «فخورون بهذه الجائزة القيمة التي تبنتها منصة ومؤسسة إعلامية رائدة واكبت مسيرة التأسيس، وامتد أثرها المعرفي والتثقيفي على مدار 48 عاماً، وهي من المؤسسات الإعلامية صاحبة التأثير الفعال على الرأي العام ليس في الإمارات فحسب وإنما على مستوى الشرق الأوسط والعالم»، مضيفاً سموه: «بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة للحركة الرياضية غدت أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة عبر استضافة واحتضان أهم الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز والتأثير الكبير في أجندة الاتحادات الرياضية الدولية، وأصبحت ملتقى الأبطال لنخبة رياضيي العالم وصناع القرار الرياضي الدولي، مما وفر مساحات كبيرة لأبنائنا للاستفادة من هذه الخبرات وتطوير وصقل مهاراتهم الرياضية، وانعكس بشكل ملحوظ على تقدم رياضة الإمارات التي حققت انعطافة نوعية كبيرة على صعيد نتائج الرياضات الجماعية لفرقنا الرياضية والرياضات الفردية لأبطالنا المشاركين في المحافل الدولية».
|
وبارك سموه لجميع الفائزين بجوائز استفتاء جريدة الاتحاد الذي تنظمه للمرة الرابعة عل التوالي بمشاركة 117 شخصية، متقدماً الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي والأمانة العامة للمجلس ولكافة منتسبي ومنتسبات المجلس بهذه المناسبة التي جاءت لتعكس مدى سلامة الخطط وتوافقها مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وتمنى سموه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018 أن يكون عام خير على الإمارات قيادة وشعباً، وأن يشهد مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان وعلى كافة دوال العالم الصديقة بالسلام والمحبة والتسامح والسعادة بين كافة شعوب العالم.