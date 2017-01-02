إندونيسيا: 23 قتيلاً و17 مفقوداً بحريق سفينة

جاكرتا (أ ف ب)

لقي 23 شخصاً على الأقل مصرعهم، واعتبر 17 في عداد المفقودين جراء حريق اندلع في سفينة غادرت لتوها الساحل القريب من جاكرتا أمس. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث، إن السفينة التي كانت تنقل نحو 200 شخص إلى جزيرة تيدونج السياحية التي تبعد 50 كلم عن العاصمة، اندلع فيها حريق لم يحدد أسبابه.

وأضاف المتحدث «تم إنقاذ 194 شخصاً. وتفيد بيانات السفينة بأن نحو 100 شخص كانوا على متنها، لكن من الواضح أن هذه الأرقام غير دقيقة، ونحن نتابع عمليات البحث». وتعول إندونيسيا المؤلفة من أكثر من 17 ألف جزيرة، كثيراً على النقل البحري، لكن الحوادث تتكرر باستمرار بسبب عدم التقيد بمعايير السلامة.