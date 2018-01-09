البرلمان المصري يعتمد تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

القاهرة (وكالات)

وافق مجلس النواب المصري «البرلمان»، خلال جلسته العامة أمس، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت المقبل.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قبل أيام قراراً بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما نص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتضمنت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

ويأتي المد عقب قرار سابق للسيسي أصدره في 12 أكتوبر الماضي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شرطياً، من جانب آخر، توافد عدد من نواب البرلمان على لجان تلقي توقيعات نموذج تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية، حيث وقع عدد كبير من النواب على هذا النموذج لدعم ترشيح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني عن علي عبد العال رئيس مجلس النواب قوله، إن الهيئة الوطنية للانتخابات والمسؤولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، أرسلت للمجلس نماذج الترشيح الخاصة بخوض الانتخابات الداخلية، وأضاف أن الأمانة العامة قررت توفير هذه النماذج لمن يريد من النواب التوقيع لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وذلك وفقاً لقانون الانتخابات وللدستور.ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية مواعيد الانتخابات. وأشار عبد العال، إلى أن الأمانة العامة للمجلس، ورد إليها خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات، بنماذج ترشيح من يرغب في الانضمام للسباق الرئاسي 2018.

وأضاف أن اللائحة الداخلية للمجلس، أقرت بحق كل نائب في ترشيح من يراه مناسبا، بشرط ألا يوقع لأكثر من مرشح، وألا يوقع نائب بدلاً من آخر.من جانبه، كشف مصدر داخل البرلمان، عن أن الأعداد وصلت لأكثر من 300 نموذج موقع من النواب، وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلنت أمس فتح باب التقدم للترشح اعتباراً من 20 يناير الجاري ولمدة تسعة أيام، فيما تقضي القواعد المنظمة للانتخابات بضرورة حصول المرشح على تزكية 20 نائباً على الأقل أو 25 ألف مواطن بالمحافظات المختلفة، بواقع 1000 مواطن للمحافظة الواحدة على الأقل، لقبول أوراق ترشحه للانتخابات.