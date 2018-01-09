إحالة أوراق 4 مدانين بالإرهاب إلى المفتي تمهيداً لإعدامهم

القاهرة (وكالات)

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 4 متهمين، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك بعد إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية بالجيزة، تقوم على استهداف الشخصيات العامة وارتكاب عمليات إرهابية، والتي عرفت إعلامياً بـ «خلية أوسيم». وحددت المحكمة جلسة 19 فبراير المقبل للنطق بالحكم في القضية بأكملها، والتي تضم 30 متهماً.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تقوم باستعمال القوة والعنف بقصد الإرهاب.

إلى ذلك، قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد والمشدد على متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة في طرة، 23 متهما بالمؤبد 25 عاماً، وبالمشدد 15 عاماً لـ223 آخرين، وبالسجن ثلاث سنوات لـ22فيما برَّأت المحكمة، 109 متهمين، وقضت بانقضاء الدعوى لمتهمين اثنين لوفاتهما.

وكانت النيــابة قد أحالت المتهمين الـ379، منهم 189 متهماً محبوساً بـ«تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر أعمالها».