منسق أممي يبحث شؤون الإغاثة في سوريا

دمشق (د ب أ)

أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك أمس، لقاءات في العاصمة السورية دمشق في زيارته الأولى لسوريا والتي تستمر ثلاثة أيام، لبحث شؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية للسوريين.

وقالت مسؤولة الإعلام في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق غالية سيفو «التقى مارك لوكوك مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد، كما التقى أيضاً الفريق الإنساني، والذي يضم العاملين في المجال الإنساني من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى لقاء مع وزير الإدارة المحلية السوري رئيس اللجنة العليا للإغاثة حسين مخلوف، وكذلك مع مسؤولين في الهلال الأحمر السوري». وأضافت سيفو أن لوكوك سيتوجه إلى حمص، لزيارة المشاريع التي تنفذها المنظمات العاملة في حمص.