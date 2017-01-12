رئيس الدولة ينعى شهداء حادث قندهار الإرهابي

أبوظبي (وام)

نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببالغ الحزن والأسى نخبة من أبناء الوطن الأبرار المكونة من الشهداء، محمد علي زينل البستكي، وعبد الله محمد عيسى عبيد الكعبي، وأحمد راشد سالم علي المزروعي، وأحمد عبد الرحمن أحمد كليب الطنيجي، وعبدالحميد سلطان عبد الله إبراهيم الحمادي، الذين كانوا ضمن وفد وفد الدولة المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، والذين قضوا نحبهم مساء أمس الأول نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان. ودعا صاحب السمو رئيس الدولة بالرحمة والمغفرة لهم.

وأمر سموه- في بيان لوزارة شؤون الرئاسة أمس- بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة لمدة ثلاثة أيام، تكريماً لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة، دفاعاً عن الإنسانية.