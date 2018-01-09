السليمانية تحبط مخططاً «داعشياً» لاستهداف «كردستان» العراق

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)

أعلنـــت مديرية قوات الأمن الكردية «الأسايش» في السليمانية بإقليم كردستان العراق أمس، إحباط مخطط «داعشي» لتنفيذ عمليات إرهابيــة تستهدف مناطق عدة داخل المحافظة وباقي مدن الإقــــليم، الذي يرنو إلى بدء الحوار مع الحكومة الاتحادية ببغداد والذي أكدت رئاسة جمهورية العراق أنه قــــد يبــدأ خلال أيام.

في حين أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن القوات الأمنية ما زالت تلاحق «فلول الإرهاب المنهزمة» في الصحراء والجزيرة غرب محافظة الأنبار، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع العراقية أن مهام القوات العسكرية بعد «داعش» حماية الحدود.

وقالت مديرية «الأسايش» في بيان، إنها نفذت عملية أمنية واستخبارية دقيقة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وتضمنت عمليات متابعة وتحقيقات.

وأكدت أن تلك العملية انتهت باعتقال خلية تابعة لتنظيم «داعش» مكونة من ثمانية أشخاص بينهم نساء، كانت تخطط لشن هجمات إرهابية تستهدف مناطق في إقليم كردستان.