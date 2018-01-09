نائب روحاني: علاقتنا مع العرب كانت جيدة بعهد رفسنجاني



تاريخ النشر: الأربعاء 10 يناير 2018 طهران (وكالات) قال إسحاق جيهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني، أمس، إن الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني كان «يفهم جيداً مشاكل الشعب، وكانت علاقاتنا مع البلدان العربية جيدة في عهده». وفي كلمة له أثناء إحياء ذكرى وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني، قال جيهانجيري «الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل التي تعانيها البلاد»، داعياً إلى تحقيق مطالب الشعب وحل كافة المشاكل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعاني منها البلاد. وشدد على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مع المحتجين، مفتوحة لكي لا تتحول مطالبهم إلى تظاهرات تدعو للعنف والكراهية، ما سيضر، بوحدة للبلاد. وتولى رفسنجاني، رئاسة إيران لدورتين متتاليتين بين الأعوام 1989 - 1997، وتوفي في 8 يناير الماضي.