مسؤول أميركي سابق: على ترامب مساعدة انتفاضة إيران

واشنطن (وكالات)
اعتبر جيد بابين، مساعد وكيل الخارجية الأميركية السابق في عهد إدارة جورج بوش الأب، أن على إدارة الرئيس دونالد ترامب مساعدة المنتفضين الإيرانيين الذين يريدون إسقاط نظام «ولاية الفقيه» الديكتاتوري. ورأى بابين، في مقال بصحيفة «واشنطن تايمز»، أن «إيران كأي دولة استبدادية أخرى، ليست مستقرة ولا متماسكة، حيث هددت الاحتجاجات الأخيرة نظام المرشد برمته».
واعتبر أن هذه الانتفاضة فرصة للرئيس ترامب لتصحيح أخطاء سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الذي تخلى عن دعم الانتفاضة التي اندلعت عقب الانتخابات الإيرانية في 2009، والتي أشعلت ثورة هددت النظام الراعي للإرهاب، بحسب تعبير بابين.
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وكشف بابين أن وكالة الاستخبارات المركزية «سي أي آي» طلبت من أوباما الحصول على إذن للدخول في عمليات سرية لمساعدة «الحركة الخضراء» للإطاحة بنظام الملالي، لكنه «أمر بقطع الاتصالات مع تلك الحركة، وعدم اتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني وتم قمع الحركة».
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وتابع بابين «رعاية إيران للإرهاب في جميع أنحاء العالم قد ازدادت ويمكن للرئيس ترامب، بل ينبغي له أن يفعل أكثر بكثير من مجرد التغريد على تويتر»، مشيداً بما كتبه ترامب مطلع العام الحالي حول أن وقت التغيير في إيران «قد حان». وأضاف «كما أثبتت هذه الاحتجاجات و(الثورة الخضراء) لعام 2009، فإن نظام الملالي ضعيف، وبالنظر إلى ما سيحدث للمتظاهرين الإيرانيين في الأسابيع المقبلة، فإن ترامب يجب أن يتصرف بحزم».