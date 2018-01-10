3700 محتجز من ناشطي انتفاضة إيران ووفاة 5 بالمعتقلات

عواصم (الاتحاد، وكالات)

كشف النائب الإيراني الإصلاحي محمود صادقي، في اليوم الـ12 للانتفاضة المناهضة للنظام، أنه جرى اعتقال 3700 شخص خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة والمؤسسة الدينية، وذلك استناداً لقائمة بطرف جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية، بخلاف ما كان يعتقد أن عدد المحتجزين الذين تم اعتقالهم في التظاهرات لا يتجاوز 1800. وفيما أوضح صادقي أن من الصعب معرفة عدد دقيق للمعتقلين على يد قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات المتعددة، طالب السلطات بضرورة إبلاغ الأسر بأماكن احتجاز ذويهم وتمكين المعتقلين من مقابلة محاميهم. بالتوازي، أكدت المحامية الإيرانية نسرين ستودة، أن عدد القتلى من المعتقلين داخل سجون النظام، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ارتفع إلى 5 ضحايا، قائلة في مقابلة مع «راديو فردا»: إضافة إلى سينا قنبري ومحسن عادلي ووحيد حيدري، الذين قضوا في معتقلات طهران ودزفول وأراك، قتل معتقلان آخران بسجن إيفين بضواحي طهران.

ونقل الموقع الرسمي للبرلمان الإيراني عن صديقي قوله أمس، إنه من الصعب معرفة عدد دقيق للمعتقلين على يد قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات المختلفة. من جهة أخرى، أكد موقع «سحام نيوز» المقرَّب من مهدي كروبي، أحد زعماء «الحركة الخضراء» والخاضع للإقامة الجبرية، أن «كلاً من سينا قنبري في سجن إيفين بطهران، ووحيد حيدري في سجن أراك المركزي، ومحسن عادلي في سجن دزفول، ماتوا خلال فترة اعتقالهم في المعتقلات السرية، بينما تدعي السلطات بأنهم انتحروا».

ونسرين ستودة محامية إيرانية بارزة مدافعة عن حقوق الإنسان، ودافعت عن سياسيين ونشطاء معارضين بعد إعادة انتخاب محمود نجاد في 2009، وعن مساجين محكوم عليهم بالإعدام في جرائم ارتكبوها وهم قصر. واعتقلت ستودة في سبتمبر 2010 بتهمة «الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي»، وأودعت سجن إيفين، حيث حكمت بالسجن 11 عاماً، قبل تخفيف الحكم إلى 6 سنوات بضغط من الأمم المتحدة وحكومات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وفيما نقلت تقارير عن النائب العام في طهران، عباس جعفري دولت أبادي قوله «تنفيذا لأوامر رئيس القضاء بالفصل بين الأشخاص المغرر بهم والعناصر الرئيسة من مثيري الشغب»، فقد أطلق 70 شخصاً من الموقوفين بكفالة بعد استكمال التحقيقات الأولوية معهم». وحذرت «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية» من حدوث مجزرة جديدة بمعتقلات النظام، كما حدثت عقب الانتفاضة الخضراء عام 2009 في سجن كهريزك والتي قُتل خلالها متظاهرون تحت التعذيب، وتعرض آخرون للاغتصاب. وفي نوفمبر الماضي، حكمت محكمة التمييز بطهران، بالسجن عامين فقط على القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق، لإدانته بالتورط في مقتل اثنين من معتقلي انتفاضة 2009 تحت التعذيب بمعتقل كهريزك، إضافة لاتهامه بالتورط بقضايا اغتصاب معتقلين تمت بعلمه.