مسارات تعاون جديدة بين تونس والعراق

تونس(الاتحاد)

بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس تمتد إلى يوم غد الخميس. وأطلع فالح الفياض الرئيس التونسي أمس الثلاثاء، وفق بيان الرئاسة، على تطور الأوضاع في العراق لا سيما النجاحات الكبيرة التي حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية في دحر الإرهاب واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من فلول التنظيمات الإرهابية؛ بفضل تكاتف المجتمع العراقي ووقوفه صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.

من جانبه، ذكّر قايد السبسي، بالعلاقات العريقة التي تجمع البلدين وعبّر عن تهانيه بنجاح العراق في التغّلب على الإرهاب وعن ثقته في قدرة هذا البلد الشقيق على النهوض من جديد، مبرزاً دعم تونس ومساندتها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية العراقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة أبناء الشعب العراقي الواحد في كنف الأمن والاستقرار.