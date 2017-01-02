«بوكو حرام» تفجّر طفلة وسط حشد في نيجيريا

كانو، نيجيريا (أ ف ب)

لقيت فتاة في العاشرة من عمرها مصرعها مساء أمس، حين فجرت نفسها في محاولة لتنفيذ عملية انتحارية في مايدوجوري، مهد جماعة «بوكو حرام» في شمال شرق نيجيريا، ما أدى إلى وقوع جرحى أحدهم في حال خطرة، وفق ما أفاد شهود. وروى الشهود أن الفتاة اقتربت من الحشد المتجمع حول مطعم متنقل خلال سهرة رأس السنة في نحو الساعة 21,30 (20,30 ت ج)، لكنها فجرت حزامها الناسف قبل أمتار من الوصول إلى هدفها.

وذكر جريما عثمان أحد سكان الحي أن الفتاة «قتلت على الفور، لكن شخصاً أُصيب بجروح بالغة جداً بشظايا الانفجار». وأضاف أن «الفتاة في العاشرة من عمرها، كما يتبين من جثتها». وأكد فيكتور ايسوكو، المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورنو، أمس وقوع الهجوم، وأوضح أن انتحاريين نفذاه، وأن أحدهما «انهال عليه الحشد الغاضب بالضرب» قبل أن يتمكن من تفجير حزامه الناسف.

ولم يشأ المتحدث كشف معلومات عن عمر المهاجمين، لكن ناشطا في المجال الإنساني ساعد في نقل الجثة، أكد أنه «لا بد أنها لم تكن تتجاوز العاشرة من العمر». وكثيراً ما تستخدم «بوكو حرام» فتيات ونساء لتنفيذ هجمات انتحارية. وفي 11 ديسمبر، قامت فتاتان في نحو السابعة من العمر بتفجير نفسيهما في شارع مكتظ بمايدوجوري، عاصمة بورنو، وتسببتا في مقتل شخص واحد، وإصابة 17 على الأقل بجروح.

وأسفرت حركة التمرد التي تخوضها «بوكو حرام» عن سقوط 20 ألف قتيل على الأقل، وعن تشريد 2,6 مليون شخص منذ 2009، بحسب التقديرات.