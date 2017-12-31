«الفنية» تطلب اعتماد مقترح «استبدال المصابين»

الكويت (الاتحاد)

قررت اللجنة الفنية لخليجي 23 برئاسة الدكتور حامد الشيباني، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، اعتماد مبلغ 750 ألف ريال سعودي، ليتم توزيعها على المنتخبين الخاسرين للدور قبل النهائي غداً، بالتساوي بينهما، بواقع 375 ألف ريال لكل منتخب خاسر، وهو نفس المبلغ الذي كان مرصوداً كمكافأة للمنتخبين صاحبي الترتيبين الثالث والرابع للبطولة، بواقع 500 ألف لصاحب الترتيب الثالث و250 ألفاً للرابع، وذلك على خلفية قرار اللجنة بإلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وعلى الجانب الآخر، رفعت اللجنة الفنية توصية إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي، تطلب تثبيت المقترح الإماراتي الخاص باستبدال اللاعبين المصابين خلال البطولة، ليتم تنفيذه في جميع الدورات المقبلة، وألا يقتصر فقط على نسخة البطولة الحالية، ورأت اللجنة الفنية أن المقترح الإماراتي يتماشى مع الأعراف الدولية والقوانين المطبقة في البطولات الكبرى، لاسيما كأس آسيا وغيرها من البطولات، حيث يحق لكل منتخب استبدال لاعب واحد مصاب، بلاعب ضمن القائمة الموسعة التي يقدمها قبل البطولة، شريطة تقديم ما يفيد بإصابة اللاعب وعدم قدرته على المشاركة، من جهة ثانية، اتخذ قرار «غير معلن» بإلغاء اجتماع المؤتمر العام الذي كان يتوقع إقامته خلال اليومين المقبلين لرؤساء اتحادات كرة القدم بالخليج، وتم تأجيله لأجل غير مسمى. من جهته أشاد الدكتور حامد الشيباني، رئيس اللجنة الفنية، بأجواء التحضيرات الخاصة بمباريات الدور قبل النهائي غداً، ولفت إلى أن اللجنة في طريقها للتمسك بأن يتم تعديل لائحة استبدال اللاعبين، وفق المقترح الإماراتي في قادم الدورات، وألا يطبق فقط بالبطولة الحالية، لما له من فوائد عادت بالنفع على المنتخبات واللاعبين على حد سواء، كما يعتبر مطلباً قانونياً وعادلاً.