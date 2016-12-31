3 مفاجآت في افتتاح «عربية السلة» بالقاهرة

علي معالي (القاهرة)
3 مفاجآت غير متوقعة حدثت في اليوم الأول لانطلاق البطولة العربية رقم 22 لكرة السلة للرجال برعاية «طيران الإمارات»، حيث غاب الجمهور والإعلام المصري، وكانت المباراة بين منتخب مصر حامل اللقب والبحرين الغائب عن هذه البطولة منذ قرابة 10 سنوات هي المفاجأة الثالثة، حيث كان منتخب البحرين قاب قوسين أو أدنى من الفوز على حامل اللقب في الثواني الأخيرة.
وتوقع الكثير من المراقبين أن تشهد المباراة الافتتاحية لهذه النسخة بين حامل اللقب والمنتخب البحريني المتطور حضوراً جماهيرياً كبيراً، لكن الصالة رقم 2 في مجمع الصالات ظهرت خالية من عشاق اللعبة.
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وتابع: «مع سخونة المباريات يوماً بعد الآخر سوف نجد الجماهير تأتي للمتابعة والوجود، لذلك كان حرصنا على اللعب في الصالة رقم 2 في مجمع الصالات، لأنها تسع لعدد ما بين 1800 إلى 200 متفرج، وهي رقم 2 في السعة بالاستاد، بعكس الصالتين 3 و4، لم نطلب اللعب فيهما لأن سعة الجماهير بها 750 متفرجاً فقط، لذلك توقعنا أن يزداد الإقبال في الأيام القليلة المقبلة».
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