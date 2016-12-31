3 مفاجآت في افتتاح «عربية السلة» بالقاهرة

علي معالي (القاهرة)

3 مفاجآت غير متوقعة حدثت في اليوم الأول لانطلاق البطولة العربية رقم 22 لكرة السلة للرجال برعاية «طيران الإمارات»، حيث غاب الجمهور والإعلام المصري، وكانت المباراة بين منتخب مصر حامل اللقب والبحرين الغائب عن هذه البطولة منذ قرابة 10 سنوات هي المفاجأة الثالثة، حيث كان منتخب البحرين قاب قوسين أو أدنى من الفوز على حامل اللقب في الثواني الأخيرة.

وتوقع الكثير من المراقبين أن تشهد المباراة الافتتاحية لهذه النسخة بين حامل اللقب والمنتخب البحريني المتطور حضوراً جماهيرياً كبيراً، لكن الصالة رقم 2 في مجمع الصالات ظهرت خالية من عشاق اللعبة.

ليس هذا فحسب، بل كانت الدعاية للبطولة في وسائل الإعلام المصرية المختلفة قليلة للغاية، حيث لم تشر الكثير من وسائل الإعلام المصرية «صحافة وتليفزيون» إلى البطولة، بل لم تحضر الصحافة المصرية حتى في اليوم الافتتاحي باستثناء جريدة واحدة فقط، وهي اليوم السابع، وكان لهذا الغياب غير المتوقع مبرراته، حيث قال العميد عبدالله شلبي المدير التنفيذي للاتحاد المصري، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي: «موسم الامتحانات وانتهاء بطولة دوري المرتبط المصري كانت منذ أيام قليلة، أضف إلى أن انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم، قبل انطلاق بطولتنا بساعات كان له تأثيره أيضاً، وحرصنا من قبل على تقديم موعد البطولة العربية يوماً لأن الموعد السابق كان في نفس يوم مباراة الأهلي مع الزمالك، وكانت كل وسائل الإعلام المصرية تركز على قمة الكرة المصرية».

وتابع: «مع سخونة المباريات يوماً بعد الآخر سوف نجد الجماهير تأتي للمتابعة والوجود، لذلك كان حرصنا على اللعب في الصالة رقم 2 في مجمع الصالات، لأنها تسع لعدد ما بين 1800 إلى 200 متفرج، وهي رقم 2 في السعة بالاستاد، بعكس الصالتين 3 و4، لم نطلب اللعب فيهما لأن سعة الجماهير بها 750 متفرجاً فقط، لذلك توقعنا أن يزداد الإقبال في الأيام القليلة المقبلة».