المعارضة السودانية: 5 قتلى في احتجاجات الخبز

الخرطوم (وكالات)

قال متحدث باسم المعارضة، أمس، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في العاصمة السودانية الخرطوم. وبدأت أعمال الشغب منذ يوم الجمعة الماضي، عندما ضاعفت الحكومة سعر الخبز، مع نزول أكثر من 100 شخص إلى الشوارع. وقال موسى حسين، سكرتير الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «الشرطة السودانية أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على الطلاب، الذين كانوا يحتجون على مضاعفة سعر الخبز في العاصمة الخرطوم».

وأضاف حسين، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية آخرون. وقال حسين «نحن أحزاب المعارضة نحث الحكومة على الدخول في حوار مع المواطنين، لكن السلطات تقول إن الاحتجاجات العنيفة ستواجه بالقوة». وقال وزير الإعلام السوداني، إن الشرطة استخدمت القوة فقط رداً على أعمال العنف من المتظاهرين الذين قال إنهم أصابوا بعضهم بعضاً. وأضاف وزير الإعلام: «إن هؤلاء الذين أصيبوا في هذه العملية أصيبوا من قبل زملائهم الذين ألقوا الحجارة على الشرطة وأحرقوا الإطارات وأشعلوا الوقود في الشوارع». ولم يوضح المسؤول عدد القتلى في الاحتجاجات.

ورشق مئات الطلاب السودانيين في جامعة الخرطوم قوات مكافحة الشغب بالحجارة في ثالث أيام التظاهرات احتجاجاً على ارتفاع سعر الخبز. وتضاعفت أسعار الخبز هذا الأسبوع في السودان بعدما قررت الحكومة التوقف عن استيراد القمح، وعهدت للقطاع الخاص القيام بذلك، ما أثار استياءً كبيراً بين السكان. ورفعت المطاحن سعر كيس طحين القمح زنة 50 كلغ من 167 (24,2 دولار) إلى 450 جنيهاً سودانياً (65 دولاراً)، ما أدى لاندلاع تظاهرات معارضة للحكومة منذ السبت في بعض مناطق البلاد.

وتجددت الاحتجاجات أمس الأول في المنطقة المحيطة بجامعة الخرطوم، ما أدى إلى مواجهات بين الطلاب وقوات مكافحة الشغب.