قرقاش: توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية

أبوظبي ، صنعاء، عدن (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن تصريح الحوثي صالح الصماد والذي يهدد فيه علانية باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية. وأضاف في تغريدة في (تويتر) : للعلم تهديد الصماد جاء في اجتماعه ببعثة الأمم المتحدة. وتابع: الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه يهدد الملاحة الدولية الْيَوْمَ، نحن أمام عصابة إرهابية وجودها وظلمها في اليمن غدت أيامه محدودة.

وتحت وطأة الخسائر وتقدم الجيش الوطني، هدد القيادي الحوثي ورئيس مجلس الانقلاب غير المعترف به في صنعاء، صالح الصماد بـ«قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية ، معتبراً أنها «خيارات إستراتيجية» سيتم الدخول فيها إذا استمر التقدم غرب اليمن، ووصول الحل السياسي إلى طريق مسدود» بحسب تعبيره. ولوح الصماد أثناء لقائه نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، معين شريم، بعدم السماح للبواخر بالمرور، في إشارة إلى نوايا ميليشياتهم بضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في تهديد ليس الأول بهذا الشأن. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء سبأ بنسختها التي يسيطر عليها الانقلابيون، أن الصماد أكد أن جماعته لا تعول إطلاقاً على الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي في اليمن».

واعتبرت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أن تهديدات ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر، تمثل تحدياً صريحاً وسافراً للقوانين الدولية والإنسانية والأمم المتحدة. وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، أن التهديدات تكشف حقيقة هذه الجماعة الانقلابية المتمردة على الشرائع الدولية كافة، في المضيء بمشروعها التدميري والكارثي بحق الشعب اليمني، والإضرار بالسلم الدولي والإقليمي في المياه البحرية.

وحذر الوزير اليمني من أن إقدام المليشيات الانقلابية على أي تهديد للملاحة الدولية، وقطع تدفق المواد الإغاثية، سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني بشكل أكبر مما هو عليه الآن. ودعا فتح المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه معاناة أبناء الشعب اليمني جراء الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي الانقلابية على عدد من المحافظات، وتردي الوضع الإنساني، من خلال سيطرتها على مينائي الحديدة والصليف، وإعاقة الوصول الإنساني إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وقال: «يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على المليشيات الانقلابية بالوسائل كافة لتسليم المطارات والموانئ كافة إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً حتى تتمكن من التنسيق مع المانحين لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات، والإشراف على الملاحة الدولية التي باتت مهددة بالخطر، جراء سيطرة المليشيات على بعض الموانئ». وأكد ما تقوم به مليشيات الانقلاب الحوثية بحق اليمنيين جرائم حرب وضد الإنسانية، ويستوجب من المجتمع الدولي العمل بكل جدية وحزم لوقف هذه الجرائم والانتهاكات كافة.