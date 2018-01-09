الجو جيتسو يستهدف 100 ‬ألف ‬ممارس ‬في ‬2020

دبي (الاتحاد)
استعرض يوسف البلوشي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو، التجربة المؤسسية الناجحة للاتحاد في الجلسة التي حملت «تجارب مؤسسية مبدعة»، وتحدث فيها البلوشي، إلى جانب ممثلة الاتحاد الدولي للدراجات الفائز في فئة المؤسسة العالمية، وأدار الجلسة سامي عبد الإمام، اختصاصي الإعلام بمجلس دبي الرياضي.
وكشف البلوشي عن جهود الاتحاد الذي قطع خطوات هائلة في زمن قياسي، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث وصل أعداد الممارسين للرياضة في الدولة 80 ألفاً، مع مواصلة الجهود للعمل للوصول إلى 100 ألف ممارس بحلول عام 2020.
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وأكد أن البرنامج الذي أطلقه الاتحاد في المدارس ساهم بشكل كبير في زيادة انتشارها سريعاً، موضحاً أن المدارس هي الحلقة الأساسية في استخراج المواهب، فيما تقع على الأندية مسؤولية صقل هذه المواهب لاحقا وليس العكس، موضحاً وجود مراكز خاصة بالفتيات الناشئات.