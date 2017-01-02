ترامب يكرر شكوكه حول تدخل موسكو في الانتخابات

واشنطن (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى أمس الأول عن شكوكه حول الاتهامات الموجهة إلى أجهزة الاستخبارات الروسية بتدخل محتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما حمل البيت الأبيض على اتخاذ عقوبات ضد موسكو. وقال ترامب «أريد أن يكونوا متأكدين، لأنه اتهام خطير، وأُريد أن يكونوا متأكدين منه».

وذكر أن أجهزة الاستخبارات الأميركية قد أخطأت عندما أكدت أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، الذريعة التي قادت إلى التدخل الأميركي في 2003، واصفاً هذا التدخل بأنه «كارثة لأنهم كانوا على خطأ».

من جهة أخرى، قال ترامب، إن «من غير العادل» أن تتهم الولايات المتحدة روسيا بالقرصنة، بينما لديها شكوك ولو بسيطة. وأضاف «أعرف الكثير عن القرصنة. القرصنة مسألة من الصعب جداً إثبات حصولها، لذلك يمكن أن يكون شخص آخر من قام بها. أعرف أيضاً أموراً لا يعرفها أشخاص آخرون، ولذلك لا يمكن أن يكونوا متأكدين مما حصل».

ورداً على سؤال عما يعرف عن الموضوع ولا يعرفه الآخرون، اكتفى الرئيس المنتخب بالقول «ستعرفونه الثلاثاء والأربعاء».

وسئل ترامب أيضاً عن الموقف الذي سيتخذه على صعيد الأمن المعلوماتي بعد تسلمه مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير. وأجاب «إذا كان لديكم شيء مهم، اكتبوه، وأرسلوه بالبريد لأني سأقول لكم إن أي جهاز كمبيوتر ليس آمناً».