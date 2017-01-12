نائب رئيس الدولة: الإمارات بقيادة خليفة تؤمن أن التميز رحلة ومسيرة دائمة التطور

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات مهدت طريقها إلى المستقبل بإعداد أجيال من أبناء الوطن المتميزين والقيادات والمبتكرين ممن حققوا إنجازات جديرة أن يحتفى بها.

وقال سموه خلال تكريمه الفائزين بالدورة الرابعة من «جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز» أمس إن «دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في سباقها إلى المركز الأول تؤمن أن التميز رحلة ومسيرة دائمة التطور تبني عليها بالاستفادة من الخبرات والتجارب واستشراف المستقبل وابتكار الحلول للتحديات، داعياً إلى الاستعداد للإسهام بفاعلية في تشكيل معالم حياة أفضل للأجيال القادمة».

حضر حفل التكريم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الحفل، سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان بميدالية «فخر الإمارات» والتي تسلمها نيابة عنها، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.