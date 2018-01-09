جائزة الإبداع الرياضي تحتفي بفرسان النسخة التاسعة اليوم

مراد المصري (دبي)

رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، بالفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة، وقال سموه: «نرحب بالمبدعين الرياضيين في وطن اتخذ من الإبداع منهجاً للعمل، وأصبح أرضاً خصبة تحتضن المبدعين وترعى أعمالهم ليعم خيرها أرض الوطن وجميع الدول الشقيقة والصديقة في الوطن العربي والعالم، وتساهم في الارتقاء بالرياضة كنشاط إنساني مهم ومجال تنافسي مرموق يعكس مدى تطور الأمم».

وأضاف سموه: «تكتسب الدورة التاسعة للجائزة قيمة كبيرة، كونها تقام في مطلع عام زايد، وهو العام الذي يرتبط بعطاء ونهج مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو النهج الذي نسير عليه جميعاً في عملنا وجميع مبادراتنا، ومن بينها هذه الجائزة التي تدعم الجميع وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل لشبابنا ورياضتنا».

وثمن سمو راعي الجائزة عطاء المبدعين من قياديين وإداريين ورياضيين، لاعبين ومدربين وحكاماً، الذين سيتم تكريمهم اليوم في حفل الجائزة بمركز دبي التجاري العالمي الساعة 11:30 ‬صباحاً، ‬قائلاً سموه:

«لقد ‬بذل ‬كل ‬من ‬الفائزين ‬جهوداً ‬استثنائية ‬وحققوا ‬إنجازات ‬كبيرة ‬رفعت ‬من ‬مستوى ‬التنافس ‬الرياضي، ‬كما ‬قدمت ‬المؤسسات ‬الرياضية ‬المحلية ‬والدولية ‬برامج ‬ومبادرات ‬دعمت ‬جهود ‬الجائزة ‬التي ‬جسدها ‬محور ‬التنافس ‬للدورة ‬التاسعة ‬من ‬الجائزة، ‬وهو ‬تمكين ‬المرأة ‬رياضياً، ‬فاستحقوا ‬جميعاً ‬نيل ‬شرف ‬الفوز ‬بهذه ‬الجائزة ‬التي ‬ولدت ‬تنفيذاً ‬لرؤية ‬المبدع ‬الأول ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، ‬رعاه ‬الله، ‬في ‬ترسيخ ‬نهج ‬الإبداع ‬في ‬العمل ‬من ‬خلال ‬تكريم ‬المبدعين ‬ودعم ‬جهودهم، ‬كما ‬تشرفت ‬الجائزة ‬بأن ‬تحمل ‬اسم ‬سموه، ‬وأن ‬تكون ‬إحدى ‬مبادراته ‬العالمية»‬.