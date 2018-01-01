العويس ينتزع الجائزة الكبرى مع «تسونامي»

العين (الاتحاد)

حلق الفارس محمد العويس بكأس الجائزة الكبرى في ختام بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم التي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف التي أقيمت على مضمار النادي.

وفي الجولة الأولى للجائزة الكبرى التي تتكون من جولتين صمم مسارهما بحواجز تراوح ارتفاعها بين 140 160 سم،، شارك 28 فارساً وفارسة، وفي الثانية سبعة فرسان، حقق أربعة منهم نتائج نظيفة دون خطأ في الجولة الأولى، وشارك الفارس محمد العويس على صهوة الجواد «تسونامي دو اتش يو اس» ونجح في المحافظة على أدائه دون خطأ في الجولتين، وأنهى الثانية في 45:98 ثانية ونال به الصدارة.

وأحرز المركز الثاني الفارس الفرنسي ديفيد فردريك بينما نال المركز الثالث الفارس السعودي خالد عبد الرحمن المبطي على صهوة الفرس «زيبيرن 4».

الجدير بالذكر أن الفارس محمد العويس سبق له تحقيق الفوز خمس مرات بألقاب الجائزة الكبرى في بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم للقفز.