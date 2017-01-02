كوريا الشمالية تعلن الاقتراب من تجربة صاروخ عابر للقارات

سيؤول (وكالات)
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمس، إن بلاده اقتربت من تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وتابع أن كوريا الشمالية باتت «قوة عسكرية لا يمكن حتى لأقوى أعدائها أن ينالوا منها».
وأجرت كوريا الشمالية تجارب لإطلاق صواريخ باليستية بمعدل لم يسبق له مثيل خلال عام 2016 على الرغم من أن خبراء يقولون إنها لا تزال على بعد سنوات من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يحمل رأساً حربياً نووياً وقادراً على الوصول إلى الولايات المتحدة.
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وجرى تشديد العقوبات في الآونة الأخيرة، بعد أن أجرت بيونج يانج تجربتها النووية الخامسة والأكبر في التاسع من سبتمبر.
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