مباراتان في دوري السلة

دبي (الاتحاد)

تقام اليوم مباراتان في دوري رجال السلة ضمن منافسات الجولة ال 12 حيث يلتقي بني ياس مع شباب الأهلي- دبي والنصر مع الشارقة، وذلك في السابعة مساء، ويحصل فريق الوصل على راحة من هذه الجولة، وتعتبر مباريات اليوم مهمة للغاية في ظل المنافسة الملتهبة بين النصر والشارقة على المركز الأول، ويخطط شباب الأهلي- دبي كذلك إلى العودة من جديد للتألق.

وبنتائج الجولة ال 11 فإن المنافسة على قمة الدوري قائمة بين النصر والشارقة حيث يتصدران برصيد 15 نقطة ولكن فارق نقاط التسجيل في صالح العميد وهو ما يمنحه أفضلية التقدم، ويحل بني ياس في المركز الثالث والوصل في المركز الرابع ويحل فريق شباب الأهلي- دبي في المركز الخامس.