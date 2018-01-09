رسالة التظاهرات الإيرانية

لورا سيكور*

الإيرانيون يشتكون من الاقتصاد، وقد كانوا دائماً يشتكون منه. كنتُ أسمع هذه الشكاوى في كل مرة أزور فيها إيران بين 2004 و2012، وقد سمعتها من أشخاص من الطبقة الوسطى ومن طبقة الفقراء العاملين. وكون الإيرانيين يشتكون من الاقتصاد كان أيضاً شيئاً أخبرني به الخبراء الاقتصاديون الذين كانوا يقولون: إن الناس يشتكون، ولكن الأرقام ليست إلى هذه الدرجة من السوء، غير أنني لم أكن أجد تطميناتهم مقنعة أبداً. وقتئذٍ كان الناس يشتكون من نقص الرواتب ومن الارتفاع الصاروخي في أسعار العقارات واللحوم. وكان بإمكان المرء الإشارة إلى الأرقام بشأن النمو الاقتصادي أو تراجع الفقر كما شاء، ولكن ذلك لم يكن يغيّر تجربة الناس، وكان الإيرانيون يتوقعون أفضل مما لديهم.

غير أن الإيرانيين يشتكون من نظامهم السياسي أيضاً. سيقول لك بعض الخبراء الإقليميين إن إيران ليست قمعية أو عنيفة، وإن حقيقة أن الإيرانيين يستطيعون الشكوى هو خير دليل على ذلك، لكن إيران تظل قمعية مع ذلك، وإذا زار المرء إيران، سيلاحظ ذلك على الفور. فإيران بلد لا يشعر فيه المرء بالراحة، والميل إلى فصل الاقتصادي عن السياسي يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم لحقيقة ما يجري، لأن المشاكل متداخلة ومتشابكة – وخاصة عندما تقابَل الاحتجاجات بقمع عنيف، على غرار ما يحدث منذ أن بدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر الماضي، ذلك أن الحرس الثوري الإيراني ومؤسسة رجال الدين التي تقع تحت سلطة المرشد الأعلى علي خامنئي هم منفذو القمع السياسي، وهم أيضاً المستفيدون من اقتصاد كان أداؤه دون المستوى بالنسبة للآخرين. ولا شك أن هذه الحقيقة يدركها جيداً المتظاهرون الذين عارضوا الميزانية من خلال الدعوة إلى إسقاط النظام.

ويقال لنا إن محتجي اليوم ينحدرون في غالبيتهم من الطبقات الدنيا، وإن دافعهم هو الغضب والاستياء من الأوضاع الاقتصادية، ذلك أن الاتفاق النووي، الذي كان يَعدُ برفعٍ للعقوبات لم يتحقق كلياً، فشل في الحد من مشكلة البطالة الطويلة. وميزانيةُ 2018 – التي أُفرج عنها الشهر الماضي وأُعدت وفق الأجندة النيوليبرالية للرئيس حسن روحاني وتوجيهات خامنئي - تُظهر إنفاق النظام على المؤسسات الدينية والمغامرات الخارجية، إضافة إلى خفض للمبالغ المالية الممكن سحبها وزيادات في أسعار الوقود، في وقت تواجه فيه أقاليم كثيرة الجفاف وتدهور البيئة. وفي الأثناء، تطفو على السطح فضائح وقصص فساد واختلاس.

والواقع أن الكثير من الإيرانيين يدركون أن لدى بلادهم موارد لا تراها عائلاتهم أبداً، غير أن الخروج إلى الشوارع من أجل الاحتجاج نشاطٌ ينطوي على قدر كبير جداً من الخطورة في إيران، ولهذا فإنه من اللافت أن يتظاهر الناس لأول مرة دون أي تأثير على المؤسسة السياسية للبلاد، بل على العكس: ذلك أن حتى السياسيين الإصلاحيين نددوا بهؤلاء المحتجين متهمين إياهم بالعمل لصالح جهات أجنبية.

وبدورهم، لا يسلم أي فصيلٍ سياسي من غضب المحتجين. وعلى سبيل المقارنة، فإن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 1999 و2009 كانت منظَّمة عموماً من خلال الفصيل الإصلاحي، التنظيم الذي أمدّ المتظاهرين بالزعامة، وبأجندة حقوق مدنية لم تتجاوز حدود الدستور، وبقيود تكتيكية لا يسع المحتجين انتهاكها.