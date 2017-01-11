تايوان تستنفر قواتها رداً على تحركات عسكرية صينية

تايبه (رويترز)

دفعت تايوان بطائرات وسفن حربية أمس، فيما أبحرت مجموعة من السفن الحربية الصينية تتقدمها حاملة الطائرات شمالاً عبر مضيق تايوان فيما يمثل أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين بكين وتايوان. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات «لياونينغ» سوفييتية الصنع العائدة من تدريبات في بحر الصين الجنوبي لم تنتهك المياه الإقليمية لتايوان وإنما دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها في الجنوب الغربي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تشين تشونج تشي إن نتيجة لذلك دفعت تايوان بطائرات وسفن حربية «للمراقبة والتحكم» في مرور السفن الصينية عبر الممر المائي الضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وذكرت أنه تم الدفع بطائرات وسفن حربية تايوانية لتتبع المجموعة القتالية التي تتصدرها حاملة الطائرات.