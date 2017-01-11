مباحثات بشأن «مسلمي الروهينجا»

دكا (د ب أ)

قال مسؤولون من بنغلاديش، إن مسؤولين من دكا ونايبيداو بدؤوا أمس، مباحثات حول مسلمي الروهينجا، الذين فروا بالآلاف لبنجلاديش، عقب تعرضهم للاضطهاد في ميانمار.

وقالت خالدة بيجوم المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بنجلاديش، إن اجتماع الوفدين بدأ مساء أمس في دكا، مضيفةً أن المبعوث الخاص لميانمار، وزير الخارجية يو كياو تين، وصل إلى العاصمة البنجلاديشية لإجراء مباحثات مع نظيره أبو الحسن محمود علي.

وقال مسؤولو بنجلاديش، إن المباحثات سوف يهيمن عليها التدفق الأخير لمسلمي الروهنيجا، حيث عبر أكثر من 50 ألف منهم الحدود إلى بنجلاديش، عقب أن شن جيش ميانمار حملة لمكافحة التمرد في ولاية راخين بشمال البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال مسؤول، إن دكا سوف تؤكد موقفها بأنه سوف يتم إعادة «مواطني ميانمار»، وإنه يجب التوصل لحل دائم لأزمة الروهينجا.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية ميانمار كواي زيا، إن الوزيرين «سوف يناقشان قضايا أخرى غير قضية ولاية راخين».