مباحثات بشأن «مسلمي الروهينجا»

دكا (د ب أ)
قال مسؤولون من بنغلاديش، إن مسؤولين من دكا ونايبيداو بدؤوا أمس، مباحثات حول مسلمي الروهينجا، الذين فروا بالآلاف لبنجلاديش، عقب تعرضهم للاضطهاد في ميانمار.
وقالت خالدة بيجوم المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بنجلاديش، إن اجتماع الوفدين بدأ مساء أمس في دكا، مضيفةً أن المبعوث الخاص لميانمار، وزير الخارجية يو كياو تين، وصل إلى العاصمة البنجلاديشية لإجراء مباحثات مع نظيره أبو الحسن محمود علي.
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وقال مسؤول، إن دكا سوف تؤكد موقفها بأنه سوف يتم إعادة «مواطني ميانمار»، وإنه يجب التوصل لحل دائم لأزمة الروهينجا.
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