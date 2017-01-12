مقتل مسلحتين من «العمال الكردستاني» باشتباك مع قوات الأمن التركية

إسطنبول (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام تركية بأن مسلحتين من «حزب العمال الكردستاني قتلتا فجر أمس، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في ولاية «سيعرت» جنوب شرق تركيا، في حين أعلنت وزارة العدل التركية حبس 780 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية.

وذكرت وكالة «الأناضول» أن فرق مكافحة الإرهاب شنت عملية أمنية على المنزل الذي تقيم فيه المسلحتان، بعد تلقي المديرية معلومات استخباراتية عن تحضيرات لهجوم إرهابي.

ولدى طلب قوات الأمن من المسلحتين تسليم نفسيهما، ردتا بإطلاق النار على رجال الأمن، ما أدى لاندلاع اشتباك أسفر عن مقتلهما. وعثر رجال الأمن في المنزل على أسلحة وذخائر وقنابل يدوية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وكالة «فرات للأنباء» المقربة من الميليشيات الكردية المسلحة، أن ميليشيا «صقور حرية كردستان» التابعة لـ «حزب العمال الكردستاني» أعلنت مسؤوليتها عن هجوم بسيارة مفخخة على نقطة أمنية في غرب تركيا الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وموظف بإحدى المحاكم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل التركية أمس، حبس 780 شخصا بينهم 350 أجنبيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».

وقالت الوزارة في بيان إن 55 شخصا من المحبوسين أدينوا بتهمة الانتماء إلى «داعش»، مضيفة أن 73 شخصا آخر أدينوا بتهمة الانتماء إلى تنظيم «القاعدة».

وفي ذات السياق، ألقت السلطات التركية القبض على 60 من رجال الأعمال بشبهة الارتباط بالمعارض «فتح الله جولن» الذي تحمّله أنقرة المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

ومثل 110 من رجال الأعمال أمام محكمة في إسطنبول أمس، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، حصل 50 منهم على الإفراج المشروط، على الرغم من أن النيابة العامة سوف تستأنف الحكم.