مؤتمر صحفي لكأس البولو

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد مجلس إدارة نادي غنتوت في الحادية عشرة من ظهر يوم غد بفندق جنة برج السراب بشارع الميناء في أبوظبي مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل بطولة كأس رئيس الدولة السنوية الثامنة عشرة للبولو لعام 2018 تزامنا مع (عام زايد)، والتي تنطلق منافساتها الجمعة المقبل بملاعب نادي غنتوت وتستمر حتى 19 الجاري، وتقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد البطولة مشاركة عدة فرق محلية وخليجية والعديد من نجوم اللعبة من المواطنين والمحترفين وفقا للتصنيف العالمي الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر، وقد رصدت إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بتوجيهات من سمو رئيس النادي العديد من الجوائز النقدية والعينية القيمة للفرق والجمهور مواصلة لنجاحات النادي التنظيمية.