زيدان: نمر بأزمة!

برشلونة (رويترز)

رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم احتلال الفريق المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة متصدر الدوري الإسباني، وقال زيدان في مؤتمر صحفي أمس: «لست في حاجة لضم أحد.. هذا هو الوضع.. لا أريد أحداً ولا أريد شيئاً.. لدينا تشكيلتنا التي أثق بها.. هناك أوقات صعبة نجتازها في الموسم، لكن كل شيء لا يزال أمامنا، وسنرى ما يحدث من الآن وحتى نهاية الموسم». ومني ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو بهزيمة 3 - صفر أمام برشلونة في ديسمبر الماضي في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسبانية عن أزمة يتعرض لها حامل اللقب. ووصل المدرب الفرنسي إلى المؤتمر الصحفي متأخراً لأكثر من ساعة ونصف الساعة بعد حديث مطول مع لاعبيه قبل التدريب، وأضاف زيدان «لن أبلغكم بما تحدثنا فيه، لكنه كان حديثاً يدور في أي فريق، يمكنكم تحليل الموقف كيفما شئتم، ويمكنكم القول إننا نمر بأزمة، لكن ما نريده هو أن نجد حلولاً وندرسها من أجل تحسين الأوضاع، تحدثت مع اللاعبين لفترة أطول من المعتاد، لكن هذا لا يعني وجود أمر غير طبيعي».