تقرير قضية بيتي نهاية يناير

معتصم عبدالله(دبي)

أكد عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، رئيس لجنة التحقيق في قضية العداءة إلهام بيتي واتحاد ألعاب القوى، والموقوفة لمدة عامين بقرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بداعي إدانتها في قضية منشطات، انتهاء أعمال التحقيق حول الواقعة بنهاية شهر يناير الحالي، حيث ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وعقدت اللجنة أمس اجتماعاً في مقر الهيئة بدبي برئاسة الدوسري، ضمن سلسلة الاجتماعات المستمرة حول القضية، تمهيداً لرفع تقريرها النهائي لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية للمنشطات، وخالد عبد الله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي اللجنة الأولمبية الوطنية، وبدر علي الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة عضواً ومقرراً، بجانب عائشة عبد القادر الباحثة القانونية بهيئة الرياضة.