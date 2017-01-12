انطلاق مؤتمر باريس لإحياء عملية السلام الأحد

باريس (وكالات)

يفتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأحد المقبل أعمال المؤتمر الدولي لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي تنظمه فرنسا. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مقر وزارة الخارجية في باريس، ممثلون عن 70 بلدا بينهم جون كيري وزير الخارجية الأميركي وغياب الطرفين المعنيين عن المؤتمر السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ويقلل المسؤولون الفرنسيون من أهمية غياب الطرفين المعنيين عن المؤتمر بحجة أن حضورهما حاليا غير مطلوب وأن ذلك سيتم بعد اتفاق الدول المشاركة في دعم المبادرة الفرنسية ووضع تصور شامل للحل النهائي للنزاع في أفق انعقاد مؤتمر آخر يعقد بحضورهما عبر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وكانت فرنسا تنوي إقامة المؤتمر خلال شهر ديسمبر الماضي بهدف إطلاق مفاوضات مباشرة بين الطرفين الفرنسي والإسرائيلي إلا أنها قررت فجأة إرجاءه حتى 15 يناير الجاري بسبب رفض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المشاركة فيه إضافة إلى الشكوك التي كانت تحيط بحضور الولايات المتحدة الأميركية من خلال وزير خارجيتها جون كيري الذي أبدى تحفظه على انعقاد المؤتمر خاصة بعد فشل جهوده في إنجاح مفاوضات مباشرة بين الطرفين قبل ثلاثة أعوام.

وغاب جون كيري عن الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا شهر يونيو من العام الماضي في باريس، وحضره وزراء خارجية نحو 30 بلدا بينهم خمسة وزراء عرب وانتهى إلى إطلاق المبادرة الفرنسية بشأن السلام في الشرق الأوسط بشكل رسمي.