انطلاق مؤتمر باريس لإحياء عملية السلام الأحد

باريس (وكالات)
يفتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأحد المقبل أعمال المؤتمر الدولي لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي تنظمه فرنسا. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في مقر وزارة الخارجية في باريس، ممثلون عن 70 بلدا بينهم جون كيري وزير الخارجية الأميركي وغياب الطرفين المعنيين عن المؤتمر السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ويقلل المسؤولون الفرنسيون من أهمية غياب الطرفين المعنيين عن المؤتمر بحجة أن حضورهما حاليا غير مطلوب وأن ذلك سيتم بعد اتفاق الدول المشاركة في دعم المبادرة الفرنسية ووضع تصور شامل للحل النهائي للنزاع في أفق انعقاد مؤتمر آخر يعقد بحضورهما عبر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
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وغاب جون كيري عن الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا شهر يونيو من العام الماضي في باريس، وحضره وزراء خارجية نحو 30 بلدا بينهم خمسة وزراء عرب وانتهى إلى إطلاق المبادرة الفرنسية بشأن السلام في الشرق الأوسط بشكل رسمي.
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