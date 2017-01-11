العفو عن 7168 عراقياً وإدانة 47 من «الحشد» بالقتل والاختطاف

بغداد (الاتحاد)
أوضح القضاء الأعلى في العراق أمس، أن 7168 عراقيا شملوا بقانون العفو العام، بينما أعلنت المحكمة الجنائية المركزية إدانة 47 من مليشيات «الحشد الشعبي» بجرائم قتل واختطاف وحيازة أسلحة.
وقال رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود أمس، إن اللجان القضائية المركزية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى شملت 7168 شخصا بالعفو العام. وأضاف أن «سلطة القضاء الأعلى لديها ملاحظات عدة حول قانون العفو العام الذي شرع من قبل البرلمان».
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بدوره، أعلن رئيس المحكمة الجنائية المركزية القاضي ماجد الأعرجي أن «المحكمة الجنائية المركزية أصدرت خلال سنة 2016 أحكاما بحق 47 من منتسبي»الحشد الشعبي«بعد إدانتهم بجرائم قتل وخطف وحيازة أسلحة»مبينا أن الأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن 15 سنة.
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من جانب آخر أكد رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود أن «أمر إلقاء القبض على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي ما زال ساري المفعول ولا يؤثر عليه عمل حشد نينوى وانضمامه لمعركة الموصل». وقال إن «هناك 193 ملف فساد، من بينها ثلاث ملفات لوزراء و53 لمدراء عامين».