العبيدي: لا مجال للتفريط في أي نقطة

علي معالي(دبي)

قال التونسي نور الدين العبيدي مدرب الإمارات، إنه ليس راضياً عن فترة الإعداد الأخيرة في فترة التوقف، بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات.

وأضاف العبيدي: «لعبنا خلال فترة التوقف مباراتين وديتين مع منتخب الصين والأردن تحت 23 سنة، وعلى الرغم من تجربة كافة اللاعبين،لكننا لم نحقق الهدف المطلوب من هذا التوقف بإيجاد الانسجام النهائي بين اللاعبين».

وقال: «المباراة مهمة للغاية لنا مع بداية الدور الثاني من المسابقة التي سوف تشهد خلال صراعا كبيرا، وفريقي في موقف حرج للغاية وهو ما يتطلب من اللاعبين التركيز الكامل، لأنه لا وقت لدينا لإهدار أي نقاط، في ظل الموقف الصعب الذي نعيشه حاليا، باحتلال المركز الأخير في الترتيب العام للدوري».

وأضاف: «منافسنا الظفرة نجح في عمل انتدابات جيدة ستكون دافعاً كبيراً لهم في الدور الثاني، وهذا لا يقلل مطلقاً من رغبة لاعبي فريقي في الظهور بالشكل المناسب وتصحيح أخطاء الدور الأول، والتي كان أغلبها أخطاء فردية.

ويدرك لاعبو الصقور، أننا في موقف صعب ولا مجال للتهاون في هذه الفترة الحرجة، حيث نبحث عن كل نقطة، ونحاول عدم التفريط في أي نقطة مهما كان المنافس».

وعن الغيابات الموجودة بفريقه قال نور الدين العبيدي:«هناك 4 لاعبين سيغيبون عن المباراة لأسباب مختلفة، منها الحسين صالح للإيقاف، وعلي ربيع وخالد شماريخ وحسن عبدالرحمن للإصابة، وهم من العناصر المهمة للغاية في تشكيلة فريقي، لكن علينا التعامل بشيء من المنطقية والواقعية في نفس الوقت».

وعن الاستغناء عن الأرجنتيني ليتو قال نور الدين العبيدي:«لم يقدم اللاعب الدور المطلوب منه في الكثير من المباريات، ولم يشكل الإضافة التي كنا نبحث عنها، ولذلك كان ضرورياً إجراء التغيير في صفوف الفريق، وثقتي كبيرة في قدرة العناصر الحالية على تصحيح مسار الفريق خلال الدور الثاني».