تحرير 80% من شرق الموصل وإحباط هجوم لداعش في الأنبار

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

قالت مصادر أمنية عراقية أمس، إن القوات العراقية تمكنت من استعادة السيطرة على حي الصديق، وأجزاء من حي الحدباء شمال شرقي مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش»، مؤكدة أن القوات تسيطر على 80% من الجانب الشرقي للمدينة. ودمر طيران التحالف الدولي جسرين في كركوك لمنع تنقل عناصر «داعش» بين جنوبها وغربها، إلى مناطق الموصل،

وأضافت المصادر أن مسلحي تنظيم «داعش» انسحبوا من حي الصديق بعد معارك عنيفة مع القوات العراقية استمرت عدة ساعات. وتابعت أن القوات العراقية باشرت حملة تفتيش وتمشيط، بينما تجري معارك عنيفة حاليا مع مسلحي التنظيم في أحياء سومر والمالية ويارمجة والحدباء.

وكانت القوات العراقية قد استعادت خلال اليومين الماضيين ستة أحياء بالجانب الشرقي، بينها المجمع الحكومي. ومن شأن تأمين أحياء الصديق والهضبة ومناطق أخرى قريبة أن تتمكن القوات العراقية من التقدم باتجاه نهر دجلة الذي يمر بالمدينة، وستكون السيطرة على ضفته الشرقية حاسمة في شن هجمات على غرب الموصل. ومازال «داعش» يسيطر على جميع أحياء الموصل غرب النهر.

وكان متحدث باسم قوات «مكافحة الإرهاب» التابعة للجيش قد أعلن أمس، أن القوات العراقية تسيطر على نحو 80% من الجانب الشرقي للمدينة.