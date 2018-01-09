قويض: نملك دفاعاً محكماً وهجوماً قوياً

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد محمد قويض المدير الفني للظفرة أن فريقه سعى طوال الفترة الماضية إلى تصحيح الأوضاع وعلاج السلبيات حتى يبتعد الفريق عن المركز قبل الأخير، حيث تم استقطاب لاعبين مميزين هما الأوزبكي إيجور سيرجييف والبرازيلي فيانا سيلفا، مع عودة البرازيلي ايلتون الميدا من الإصابة، حيث أصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق.

وقال قويض: «أمامنا 11 مباراة قادمة ببطولة الدوري وضعنا لأجلها استراتيجيات خاصة، إذ لن يكون كافياً الفوز بالنقاط المتاحة أو بالمباريات التي تقام على أرضنا فقط، بل يجب العمل على خطف النقاط من ملاعب المنافسين. فالفريق الآن يملك القدرة على تقديم أداء دفاعي محكم، وكذلك يملك هجوماً قوياً. المشكلة التي كان يعاني منها الظفرة في المرحلة الماضية تتمثل في اللمسة الأخيرة، لكننا نجحنا في تدارك هذا الأمر من خلال الصفقات الجديدة». وأشار قويض إلى وجود العديد من القواسم المشتركة ما بين فريقي الإمارات والظفرة، وهو الرغبة في الابتعاد عن منطقة الخطر، مضيفاً: «نعرف جيدا فريق الإمارات ولاعبيه، بالنسبة لنا نحن بحاجة إلى التسجيل في هذه المباراة وإذا حدث ذلك فإن سير المجريات سيكون لصالحنا.

في المجمل طالما أن المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، فيجب أن نظفر بالنقاط الثلاث. فهامش التعويض كان متاحاً في المرحلة الأولى لبطولة الدوري، لكن الأمر الآن بات لا يحتمل خسارة المزيد من النقاط».

وأنهى قويض حديثه بالتأكيد على أن الظفرة يسعى إلى تغيير الصورة النمطية التي ظهر عليها في الدور الأول، إذ نعمل على تغيير أسلوب اللعب بما يتناسب مع أهمية المرحلة القادمة، وغياب بعض اللاعبين بسبب ارتباطاتهم بالخدمة الوطنية.