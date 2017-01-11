25 شاحنة مساعدات سعودية لنازحي حلب تعبر تركيا

الرياض (أ ف ب)

عبرت 25 شاحنة محملة بالمساعدات السعودية المخصصة إلى النازحين من مدينة حلب أمس، الحدود التركية السورية. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أمس، إن «25 شاحنة قادمة من مدينة الريحانية التركية عبرت الحدود التركية السورية وهي تحمل على متنها مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاجلة التي تستهدف في مرحلتها الأولى النازحين من حلب».

وأوضحت أن المساعدات تشمل «سلالا غذائية للبالغين والأطفال إضافة إلى الكسوة الشتوية وحقائب النظافة الشخصية»، مشيرة إلى «برامج أخرى تنفيذية» ستتبع هذه المساعدات التي تستهدف محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية. ويشرف على تنفيذ برامج المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان فريق مختص «يتواجد حاليا في المنطقة الحدودية التركية السورية». وكان المركز بدأ منذ الاثنين توزيع مساعدات في مخيم كفر حوم في محافظة إدلب ومخيم الكمونة في منطقة سرمدا بالمحافظة وفقا للوكالة.

وفي ديسمبر الماضي، أطلقت السعودية حملة لجمع أموال من أجل مساعدة المهجرين بسبب الحرب في سوريا وخصوصا النازحين من حلب.