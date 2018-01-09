محروس: الخطأ ممنوع

مراد المصري (حتا)

أكد السوري نزار محروس مدرب حتا، أن فريقه سيخوض كل مباراة في الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي بعزيمة كبيرة، وإدراك أن التعويض غير ممكن في هذا الجزء من الموسم في حال أراد الفريق تحسين وضعه على لائحة الترتيب، وذلك بداية من مواجهة شباب الأهلي دبي غداً في الجولة 12 للمسابقة.

وعبر محروس عن ثقته بالمجموعة الحالية من اللاعبين لتقديم مستوى جيد والظهور بصورة أفضل عن المباراة الماضية التي جمعت الفريقين في كأس الخليج العربي، وتفوق شباب الأهلي دبي وقتها بثلاثية نظيفة، حيث إن الظروف مختلفة بين المباراتين على صعيد أهمية المسابقة وبالنسبة للغيابات التي ضربت حتا وقتها.

وأشاد محروس بقدرات منافسه، وقال: شباب الأهلي دبي من الفرق الكبيرة، ويضم لاعبين مميزين، كما أنه يلعب الكرة السهلة، ويمتلك انسجاماً وتفاهماً بين المجموعة.

وتابع: من جانبنا فإننا عملنا خلال الفترة الماضية على رفع مستوانا، وتم استغلال توقف البطولة، للعمل على إعادة تأهيل اللاعبين المصابين ورفع الجوانب البدنية والتكتيكية في الفريق، والاستعداد جيدا للمرحلة الأهم من الموسم حيث الخطأ ممنوع، ويجب أن نلعب كل مباراة بتركيز عالٍ ورغبة من أجل حصد نتيجة إيجابية.

وأوضح محروس، أن المعنويات مرتفعة في حتا، والرغبة موجودة من أجل تقديم أفضل أداء ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة أمام شباب الأهلي دبي، لكن الفريق قام بالاستعداد جيدا ودرس نقاط القوة والضعف. وفيما سيفتقد حتا جهود لاعبيه يوسف السيد وعبدالله النوبي وخميس سعد بسبب الاتفاق ضمن الإعارة من شباب الأهلي دبي، فإنه يتطلع لعودة بقية اللاعبين واكتمال المجموعة، بما يجعل الخيارات أكثر وفرة من أجل تعزيز المراكز الدفاعية والهجومية.

وتمنى محروس أن ينجح «الإعصار» بالظهور بمستوى أفضل والاستفادة من مباراة الدور الأول، من أجل العودة إلى الطريق الصحيح في الدور الثاني وتعزيز موقعه على لائحة الترتيب عموماً للتواجد في موقع أفضل.