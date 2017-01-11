روسيا: محادثات السلام حول سوريا في أستانة 23 يناير

موسكو (وكالات)
أعلن مصدر دبلوماسي روسي أمس، أن محادثات السلام من أجل تسوية النزاع في سوريا والمقررة في أستانة بكازاخستان ستعقد تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران في 23 يناير الحالي.
وتابع المصدر «في الوقت الحالي ليست هناك معلومات حول إرجاء اللقاء، وعليه فان موعد 23 يناير لا يزال ساريا».
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ويفترض أن تلي محادثات أستانة التي ترعاها موسكو وطهران حليفتا دمشق بالإضافة إلى أنقرة التي تدعم فصائل من المعارضة المسلحة، مفاوضات في جنيف في 8 فبراير برعاية الأمم المتحدة.
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من جهته، قال ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي أمس، إن حلفاء لتركيا ما زالوا يقدمون السلاح لوحدات حماية الشعب الكردية السورية، وتساءل «ما الذي يمكن أن تفعله جماعة إرهابية على طاولة السلام؟».
ووحدات حماية الشعب واحدة من أقوى حلفاء الولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش» في سوريا، وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية على صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرقها.