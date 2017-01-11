روسيا: محادثات السلام حول سوريا في أستانة 23 يناير

موسكو (وكالات)

أعلن مصدر دبلوماسي روسي أمس، أن محادثات السلام من أجل تسوية النزاع في سوريا والمقررة في أستانة بكازاخستان ستعقد تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران في 23 يناير الحالي.

وتابع المصدر «في الوقت الحالي ليست هناك معلومات حول إرجاء اللقاء، وعليه فان موعد 23 يناير لا يزال ساريا».

وكانت تركيا حذرت مؤخرا من أن الانتهاكات المتكررة للهدنة الهشة السارية في سوريا منذ أواخر ديسمبر يمكن أن تهدد المحادثات بين ممثلي النظام والمعارضة. وتابع المصدر أنه يتم إعداد قائمة بأسماء المشاركين في المحادثات.

ويفترض أن تلي محادثات أستانة التي ترعاها موسكو وطهران حليفتا دمشق بالإضافة إلى أنقرة التي تدعم فصائل من المعارضة المسلحة، مفاوضات في جنيف في 8 فبراير برعاية الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو صرح في وقت سابق أن المحادثات يمكن أن تتم في أستانة في 23 يناير إذا صمدت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في سوريا في 30 ديسمبر. إلا أنه حذر الأسبوع الماضي بأن «الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار» يمكن أن تهدد هذه المحادثات.

من جهته، قال ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي أمس، إن حلفاء لتركيا ما زالوا يقدمون السلاح لوحدات حماية الشعب الكردية السورية، وتساءل «ما الذي يمكن أن تفعله جماعة إرهابية على طاولة السلام؟».

ووحدات حماية الشعب واحدة من أقوى حلفاء الولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش» في سوريا، وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية على صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرقها.