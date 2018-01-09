العنبري: ندرك قوة النصر

الشارقة (الاتحاد)

قال عبدالعزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة: «إن الانسجام تحقق بين صفوف الفريق خلال فترة توقف الدوري، التي جاءت إيجابية للغاية وفي مصلحة الملك».

وعبر العنبري عن رضاه عن استعداد فريقه لمواجهة النصر، ثم انتقل بالحديث لمنافسه، واصفاً إياه بأنه قوي، ويعتبر من الفرق الجيدة في الدوري، يقوده مدرب متمكن وخبير، مؤكداً احترامه التام لفريق النصر.

وقال العنبري: «إن محين خليفة هو الغائب الوحيد عن فريقه بداعي الإيقاف بعد نيله 3 إنذارات، وإن بقية اللاعبين جاهزون تماماً».

وحول مدى رضاه عن مستوى الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى في صفوف الفريق، أوضح العنبري أن أي مدرب لا يفضل المغامرة بالتغيير، خاصة إذا كان الانسجام غير مكتمل، لكن بعد أداء الفريق لمباراتين وديتين وصل الجهاز الفني لتوليفة معينة سيخوض بها المباراة، خصوصاً أن اللاعبين الجدد يمتلكون خبرة جيدة، متمنياً أن يكونوا إضافة قوية للفريق، وأن يساهموا مع زملائهم في ظهور الفريق بصورة أفضل في الدور الثاني.

ورفض العنبري التقليل من قوة النصر بعد إعلان غياب عدد من لاعبيه عن المباراة، وشدد على قدرة النصر على تعويض الغيابات في ظل العدد الكبير من العناصر الجيدة في صفوفه، لكنه تمنى أن يكون هذا الأمر حافزاً للشارقة حتى يحقق نتيجة إيجابية، وواصل قائلاً: «فريق النصر دائماً من فرق المقدمة، ويمتلك البديل الجاهز، وأتوقع أن تكون المباراة قوية».

وأكد العنبري قدرة فريقه على مجاراة النصر والتفوق عليه، متمنياً أن يقدم الفريق مباريات قوية في الدور الثاني.

وامتدح العنبري سهيل المنصوري لاعب الشارقة المعار حديثاً من الوحدة، وقال: «هو من العناصر الجيدة، لكنه لم يجد الفرصة الكافية هذا الموسم للظهور مع الفريق، ولعب مباريات قليلة أيضاً مع الرديف»، وواصل حديثه «كان اللاعب من العناصر الأساسية مع مدرب الوحدة السابق أجيري، هو يحتاج بعض الوقت حتى ينسجم مع المجموعة الموجودة في الشارقة».