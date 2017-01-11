«أخبار الساعة»: القضاء على الإرهاب يحتاج للتصدي الجماعي

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف الاثنين كمينا أمنيا في مدينة العريش شمال سيناء المصرية وأسفر عن استشهاد سبعة من رجال الأمن وأحد المدنيين وإصابة آخرين، يعبر عن موقف ثابت ومبدئي من الإرهاب وهو موقف يرفض صور وأشكال الإرهاب كافة باعتباره آفة هذا العصر الذي يسعى إلى تدمير أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

وتحت عنوان «تضامن الإمارات مع مصر في مواجهة الإرهاب» أضافت أنه لهذا تتضامن الإمارات مع أي دولة تتعرض لعمليات إرهابية لأنها تدرك أن الإرهاب والقوى المتطرفة التي تقف وراءه لا تستثني أحداً في عملياتها الإجرامية الجبانة وتجعل من العالم كله هدفاً لها وجبهة لعملياتها الدموية، مشددة على أن القضاء على هذه الآفة يحتاج إلى التصدي الجماعي لها لأنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكاناتها أن تتصدى لها بمفردها.

وشددت النشرة الصادرة عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، على أن الإرهاب والقوى والجماعات المتطرفة التي تقف وراءه يمثل خطراً رئيسياً يهدد العديد من الدول العربية في ظل تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية واتساع نطاقها ليشمل العديد من دول المنطقة في الآونة الأخيرة.