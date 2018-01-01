دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، والتي تقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة نخبة الصقارين الساعين لكسب الجوائز القيمة ونيل شرف حصد التفوق في البطولات الأكبر من نوعها.

وتنطلق البطولة بشوطين وهما الفرخ والجرناس في فئة جير شاهين الشيوخ. وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة، عن اكتمال الترتيبات كافة تمهيداً لانطلاق المنافسات، والتي ستطبق فيها أعلى معايير التحكيم لضمان دقة النتائج.

وبحسب برنامج المنافسات فإنها ستتواصل تباعاً حسب الأشواط الخمسة المعتمدة وهي: فرخ- رمز، فرخ -سيارة، فرخ - نقدي، جرناس -رمز، جرناس -سيارة، بحيث تقام يوم غد منافسات فئة جير تبع «فرخ + جرناس» للشيوخ، ويوم بعد غد فئة بيور جير «فرخ + جرناس» للشيوخ، ويوم الجمعة المقبل فئة قرموشة «فرخ + جرناس» للشيوخ.

وتقام أشواط البطولة يومياً لفترة أسبوعين متتاليين حتى ختام المسابقة الأخيرة مع نهائيات الطيارة اللاسلكية التي تقام 15 يناير الجاري، فيما ستبدأ البطولة الثانية للصيد بالصقور «بطولة فخر الأجيال» الأول من فبراير المقبل.

وستقام مسابقات الناشئين يوم السبت المقبل بنظام شوط سيارة وشوط نقدي، وذلك في فئتي تبع وحش وتبع جير، وستقام مسابقات العامة حسب الأشواط الخمسة وهي فرخ- رمز، فرخ -سيارة، فرخ - نقدي، جرناس -رمز، جرناس -سيارة حسب فئاتها الأحد المقبل ستقام فئة جير شاهين «فرخ + جرناس» للعامة، والاثنين فئة جير تبع «فرخ + جرناس» للعامة، الثلاثاء المقبل فئة بيور جير «فرخ + جرناس» للعامة، ويوم 10 يناير فئة قرموشة «فرخ + جرناس» للعامة.

وتنطلق المنافسات التأهيلية للطيارة اللاسلكية للشيوخ يومي 11 و12 يناير للعامة.

وتنطلق مسابقات محلي - خليجي يوم 13 يناير في فئة حر وحش «فرخ + جرناس» وفقاً للأشواط الخمسة وهي محلي فرخ -سيارة، محلي فرخ -نقدي، محلي جرناس -سيارة، خليجي فرخ -سيارة، خليجي جرناس -سيارة. وتقام مسابقات محلي خليجي فئة شاهين وحش «فرخ + جرناس» يوم 14 يناير وفقاً للأشواط الخمسة وهي محلي فرخ -سيارة، محلي فرخ -نقدي، محلي جرناس -سيارة، خليجي فرخ -سيارة، خليجي جرناس -سيارة.

ويقام نهائي الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة يوم 15 يناير ويتكون من شوطين هما سيارة للشيوخ، وسيارة للعامة.