دبي (الاتحاد)
تنطلق اليوم منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، والتي تقام بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة نخبة الصقارين الساعين لكسب الجوائز القيمة ونيل شرف حصد التفوق في البطولات الأكبر من نوعها.
وتنطلق البطولة بشوطين وهما الفرخ والجرناس في فئة جير شاهين الشيوخ. وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة، عن اكتمال الترتيبات كافة تمهيداً لانطلاق المنافسات، والتي ستطبق فيها أعلى معايير التحكيم لضمان دقة النتائج.
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وتقام أشواط البطولة يومياً لفترة أسبوعين متتاليين حتى ختام المسابقة الأخيرة مع نهائيات الطيارة اللاسلكية التي تقام 15 يناير الجاري، فيما ستبدأ البطولة الثانية للصيد بالصقور «بطولة فخر الأجيال» الأول من فبراير المقبل.
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وتنطلق المنافسات التأهيلية للطيارة اللاسلكية للشيوخ يومي 11 و12 يناير للعامة.
وتنطلق مسابقات محلي - خليجي يوم 13 يناير في فئة حر وحش «فرخ + جرناس» وفقاً للأشواط الخمسة وهي محلي فرخ -سيارة، محلي فرخ -نقدي، محلي جرناس -سيارة، خليجي فرخ -سيارة، خليجي جرناس -سيارة. وتقام مسابقات محلي خليجي فئة شاهين وحش «فرخ + جرناس» يوم 14 يناير وفقاً للأشواط الخمسة وهي محلي فرخ -سيارة، محلي فرخ -نقدي، محلي جرناس -سيارة، خليجي فرخ -سيارة، خليجي جرناس -سيارة.
ويقام نهائي الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة يوم 15 يناير ويتكون من شوطين هما سيارة للشيوخ، وسيارة للعامة.