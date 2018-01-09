علي معالي (دبي)
حقق فريق بني ياس لكرة السلة إنجازاً هو الأول في تاريخ النادي بالوجود في المربع الذهبي لبطولة دوري الرجال، كما حقق إنجازاً آخر بتخطي حاجز الـ 100 نقطة لأول مرة في مشواره مع اللعبة، وحقق الفريق ذلك بالفوز في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثالثة للدور التمهيدي بالتفوق على النصر 101 - 78 في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر بدبي.
انتهت الأرباع بنتيجة 15 - 14، و28 - 27، و30 - 21، و28 - 16، وكان واضحا التألق الكبير للسماوي في الربعين الثالث والرابع بعد طريقة اللعب التي نفذها مدرب الفريق عماد عثمان ونفذها لاعبو الفريق بشكل جيد معتمداً على الدفاع في تخفيف الضغط على اللاعبين والذي وضح في الربعين الأول والثاني، وهي خطة وأسلوب أجاد فيها لاعبو بني ياس، وتألق منهم حسين علي الذي سجل 29 نقطة والمحترف الأميركي دونالد 26 نقطة.
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أدار هذه المباراة طاقم دولي ضم محيي الدين خطاب ومحمد ريان وسالم الزعابي، وراقبها قاسم دعدوش.
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وتابع: «وجود صالة خاصة بالفريق جعلنا نقدم أفضل ما لدينا، ووضع اللاعبين تحت ضغط المسؤولية بأن نقدم جميعاً الأفضل لمسيرة هذا النادي وهذا ما تحقق هذه اللحظة». وفي مباراة ثانية، فاز فريق شباب الأهلي- دبي على الوصل 86 - 75 في المباراة التي جرت بينهما على صالة الوصل وأدارها طاقم دولي ضم يعقوب غابش وهيثم قوجه وعامر سيجري، وراقبها الدولي محمد الشمري. ومع نهاية مباريات هذه الجولة، وقف الشارقة في الصدارة يليه النصر، ثم بني ياس في المركز الثالث، وشباب الأهلي- دبي في المركز الرابع، والوصل في المركز الخامس والأخير.