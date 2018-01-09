علي معالي (دبي)

حقق فريق بني ياس لكرة السلة إنجازاً هو الأول في تاريخ النادي بالوجود في المربع الذهبي لبطولة دوري الرجال، كما حقق إنجازاً آخر بتخطي حاجز الـ 100 نقطة لأول مرة في مشواره مع اللعبة، وحقق الفريق ذلك بالفوز في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثالثة للدور التمهيدي بالتفوق على النصر 101 - 78 في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر بدبي.

انتهت الأرباع بنتيجة 15 - 14، و28 - 27، و30 - 21، و28 - 16، وكان واضحا التألق الكبير للسماوي في الربعين الثالث والرابع بعد طريقة اللعب التي نفذها مدرب الفريق عماد عثمان ونفذها لاعبو الفريق بشكل جيد معتمداً على الدفاع في تخفيف الضغط على اللاعبين والذي وضح في الربعين الأول والثاني، وهي خطة وأسلوب أجاد فيها لاعبو بني ياس، وتألق منهم حسين علي الذي سجل 29 نقطة والمحترف الأميركي دونالد 26 نقطة.

وأثرت الغيابات على أداء النصر مما سهل المهمة للسماوي في أن يقدم مباراة عالية المستوى حيث غاب عن العميد المحترف الأميركي تود ايدو، إضافة إلى عدم إشراك صالح سلطان الذي تعرض لإصابة خفيفة، ولكن لأن النصر ضمن البقاء في المربع الذهبي، فقد قام المدرب السوري همام كركوكلي بمنحه راحة حتى لا تتفاقم الإصابة، ويكون أكثر جاهزية للجولة الأخيرة من الدور التمهيدي الثالث غداً ومن ثم الدور قبل النهائي للبطولة.

أدار هذه المباراة طاقم دولي ضم محيي الدين خطاب ومحمد ريان وسالم الزعابي، وراقبها قاسم دعدوش.

وعبر عماد عثمان مدرب بني ياس عن سعادته بما تحقق، وقال: ما يحدث في بني ياس ثمرة عمل منظم من جميع القائمين بالنادي، حيث أظهر اللاعبون الرغبة الكبيرة في تقديم أفضل ما لديهم من التزام وأداء متميز ليس فقط في المباراة الأخيرة بل على مدار الموسم الحالي، أضف إلى ذلك حالة التعاون الكبيرة من إدارة النادي من النواحي كافة، بدليل حضور رئيس مجلس إدارة النادي للمباريات والتدريبات وجميع القائمين على أمور اللعبة في البيت السماوي، وهو ما جعل التفاؤل والثقة يتواجدان بيننا جميعاً كعناصر لعبة.

وتابع: «وجود صالة خاصة بالفريق جعلنا نقدم أفضل ما لدينا، ووضع اللاعبين تحت ضغط المسؤولية بأن نقدم جميعاً الأفضل لمسيرة هذا النادي وهذا ما تحقق هذه اللحظة». وفي مباراة ثانية، فاز فريق شباب الأهلي- دبي على الوصل 86 - 75 في المباراة التي جرت بينهما على صالة الوصل وأدارها طاقم دولي ضم يعقوب غابش وهيثم قوجه وعامر سيجري، وراقبها الدولي محمد الشمري. ومع نهاية مباريات هذه الجولة، وقف الشارقة في الصدارة يليه النصر، ثم بني ياس في المركز الثالث، وشباب الأهلي- دبي في المركز الرابع، والوصل في المركز الخامس والأخير.