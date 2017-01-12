الزياني: جهود «التعاون الخليجي» في مكافحة الإرهاب مستمرة

الرياض (وام)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن جهود دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب مستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومستندة إلى تنسيق وتعاون خليجي فاعل تنظمه استراتيجيات مشتركة وتعاون دائم مع الدول والمنظمات المختصة بمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا. وقال إن عضوية دول مجلس التعاون في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا والعراق خير دليل على جهودها الحثيثة في هذا المجال.

وأشار الأمين العام في محاضرة ألقاها أمس في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان إلى الأهمية التي تكتسبها قرارات قمة الصخير التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر الماضي بين قادة دول المجلس في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك وكذلك لقاء القادة مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي الذي شكل منعطفا مهما في الجهود الرامية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها بحكم الصداقة التاريخية العريقة والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين الخليجي والبريطاني كما أن ما تم التوصل إليه من قرارات بناءة بين الجانبين يمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. واستعرض الأمين العام أبرز التحديات المحلية التي تواجه مجلس التعاون، مشددا على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات دول المجلس ومؤكدا أن التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال قد بلغ مرحلة متقدمة جدا ومن خلال اتفاقيات واستراتيجيات أمنية مشتركة ولجان عمل مشتركة ومؤسسات أمنية خليجية فاعلة.

وقال إن الإرهاب تحد كبير تسعى دول المجلس إلى مكافحته والقضاء على تنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله باعتباره خطرا يهدد أمنها واستقرارها وسلامتها مشيرا إلى ما تعرضت له دول المجلس من أعمال إرهابية أزهقت أرواح مدنيين أبرياء ورجال الأمن كما حدث في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وحتى بيوت الله لم تسلم من اعتداءات الإرهابيين المجرمين.

وأشار إلى العديد من الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها دول المجلس لتلافي الأضرار الاقتصادية للتحدي الاقتصادي الأبرز الذي يواجهها وهو انخفاض أسعار النفط.