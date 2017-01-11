تخرج دفعة من «قوات الطوارئ»

عدن (الاتحاد)

تواصل قوات التحالف العربي دعم الجهود اليمنية لإعادة بناء جيش وطني عبر تبني ودعم عمليات التأهيل والتدريب لأفراد المقاومة الشعبية الذين تم إصدار توجيهات رئاسية بدمجهم في صفوف المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وشهد معسكر القطاع الغربي في منطقة ردفان بمحافظة لحج، جنوب اليمن، تخرج أول دفعة من قوات الطوارئ والتدخل السريع والتي تم تدريبها بدعم التحالف.

وقدمت الدفعة عرضا عسكريا عكست فيه المهارات والقدرات القتالية التي تم تلقيها في فترة التدريب التي استمرت شهر ونصف.

وأشاد قائد الحزام الأمني في ردفان، مختار النوبي، بالدعم الذي تقدمه التحالف العربي في سبيل تخريج الدفعات العسكرية والأمنية في مختلف المحافظات المحررة، مشيرا إلى أن قوات الحزام الأمني ستعمل على تنفيذ خطط أمنية تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة لحج ومحافظات الجنوب المحررة من سيطرة الانقلابيين.