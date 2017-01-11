المخلافي: الحكومة جادة في السلام وإيقاف الحرب

صنعاء (الاتحاد)

نفى نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أمس، تصريحات منسوبة له بشأن حتمية العملية العسكرية التي يخوضها الجيش منذ أيام ضد المليشيات الانقلابية في الساحل الغربي لإعادة إحياء المسار السياسي المتعثر منذ أغسطس الماضي.

وكتب المخلافي على حسابه الرسمي في تويتر «نسبت بعض الوسائل الإعلامية تصريحاً لي حول سير المعارك في مواجهة مليشيات الانقلاب والمفاوضات، أؤكد أني لم أدل بأي تصريح في الأيام الأخيرة»، موضحاً أن كل ما أدلى به قد تم نشره عبر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أو على حسابه على موقع تويتر.

وأكد أن «الحكومة اليمنية جادة في السلام وإيقاف الحرب إذا أذعن الانقلابيون للسلام وفقا للمرجعيات، ولكنها أيضا جادة في دحر الانقلاب وهزيمته».

وأضاف «‏لا يمكن أن يصدر عني ما يجعل من مواجهة جيشنا الوطني ومقاومته الباسلة وتضحيات شعبنا مجرد أوراق للمساومة وإنما كفاح مشروع لفرض خيار السلام»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الحرب والدمار لم يكونا خيار شعبنا وقيادته الشرعية، ولن يكونا، وإنما هما خيار الانقلابيين».